Уолл-стрит закрылась без единой динамики на статданных и отчетностях

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики, участники рынка оценивали макроэкономические данные по американской экономике и отчетность крупных компаний.

Доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,3%, расходов - на 0,4%.

Тем временем в том же отчете говорится, что индекс потребительских цен (индекс PCE) в декабре повысился на 0,2% относительно ноября и на 2,6% к декабрю предыдущего года. В обоих случаях динамика совпала с оценками аналитиков. Помесячный рост индекса PCE зафиксирован впервые за три месяца, а подъем в годовом сопоставлении остается самым медленным с начала 2021 года.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился в годовом выражении до минимальных почти за три года 2,9% с 3,2% месяцем ранее. Рынок в среднем ожидал подъема на 3%. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

"В целом картина выглядит таким образом, что Федрезерву не стоит волноваться, что сильный рост экономики подстегнет инфляцию, потому что пока этого не произошло, - отметил аналитик Carson Group Сону Варгезе. - Мы ожидаем четыре снижения ставок в 2024 году по 25 базисных пунктов каждое, начиная с мая".

Акции American Express Co. подскочили в цене на 7,1%. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт увеличил чистую прибыль и выручку чуть слабее ожиданий рынка в четвертом квартале, однако компания зафиксировала рекордные финансовые показатели по итогам 2023 года и дала сильный прогноз на текущий год.

Между тем Visa Inc. продемонстрировала лучший, чем ожидалось, рост прибыли и выручки в минувшем квартале, но ее акции подешевели на 1,7%.

Цена бумаг Colgate-Palmolive Co. поднялась на 2%. Производитель потребительских товаров увеличил выручку на 7% в октябре-декабре, при этом показатель превысил ожидания экспертов, как и скорректированная прибыль.

Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, в четвертом квартале вернулся на прибыльный уровень, однако прогноз на текущий период разочаровал инвесторов. Капитализация компании упала почти на 12%.

Слабая отчетность Intel негативно отразилась и на других представителях сектора. Котировки бумаг Nvidia Corp. опустились на 0,9%, Broadcom - на 2%, Advanced Micro Devices - на 1,7%.

Рыночная стоимость Northrop Grumman Corp. выросла на 0,8%, хотя оборонная корпорация завершила прошлый квартал с чистым убытком.

Цена акций Spirit Airlines упала на 13% после того, как JetBlue Airways Corp. предупредила о возможной отмене сделки по слиянию двух авиакомпаний. На прошлой неделе сделку объемом $3,8 млрд заблокировал окружной суд округа Массачусетс.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,16% и составил 38109,43 пункта, обновив исторический максимум.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,07% - до 4890,97 пункта. Индикатор прервал самую длинную серию подъемов с весны 2021 года, длившуюся шесть сессий.

Nasdaq Composite понизился на 0,36% и составил 15455,36 пункта.