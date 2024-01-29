Рубль на старте торгов незначительно меняется к доллару и юаню

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не проявили яркой динамики на Московской бирже утром в понедельник, рубль меняется незначительно на фоне ослабевшей поддержки экспортеров в последний день уплаты налогов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,92 руб./$1 (+18,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 40,41 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,2 коп. - до 12,5 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, нацвалюта на старте торгов ощущает поддержку со стороны сырьевого рынка, который подает позитивные сигналы, но находится под давлением завершения налогового периода и снижения спроса на рублевую ликвидность в последний день уплаты налогов. Многие экспортеры заранее продавали выручку для уплаты налогов.

Наметившееся ослабление рубля (к 15-й минуте торгов курс доллара США превысил 90 руб./$1, что на 31,25 коп. выше уровня предыдущего закрытия) может иметь спекулятивный характер, так как оно происходит, несмотря на рост нефтяных котировок, позитив с фондовых площадок и отсутствие значимых новостных поводов.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в конце минувшей недели сообщил журналистам, что добыча нефти с конденсатом в России в 2024 году пока ожидается на уровне прошлого года. Согласно прогнозу социально-экономического развития, в 2024 году добыча нефти в РФ планируется на уровне 523 млн тонн в базовом варианте.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков на "Дне энергетики" в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ отметил, что многие фундаментальные факторы говорят о том, что спрос на нефть будет расти.

"Есть разные прогнозы. Какие-то аналитики говорят о скором закате нефтяного рынка. Я хочу сказать, что этим прогнозам уже не один год, и еще в 2020 году ряд аналитиков говорили, что пик потребления уже пройден, и дальше потребление будет только снижаться. Но прошло 4 года, мы видим, что рынок восстановился, потребление растет. И в принципе сейчас уже многие аналитики уверенно говорят о том, что если говорить о достижении пика, то это произойдет не раньше, чем в следующем десятилетии", - сказал он.

"Но, в принципе, скорее всего, это консервативный прогноз. И, безусловно, многие фундаментальные факторы говорят о том, что спрос на нефть продолжит расти: об этом говорит и рост населения планеты, об этом говорит и рост экономики, прежде всего азиатской экономики. И, безусловно, мы видим рост спроса как со стороны нефтехимии, также растет потребность в авиационном керосине и других видах топлива", - заявил Дюков.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,37 за баррель, что на 0,51% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,42 за баррель, что на 0,53% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник наблюдается позитив: китайский CSI 300 растет на 0,11%, японский Nikkei 225 поднялся на 1,09%, гонконгский Hang Seng окреп на 1,01%, южнокорейский Kospi увеличился на 1,30%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,30%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,07%

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики, участники рынка оценивали макроэкономические данные по американской экономике и отчетность крупных компаний. Доходы населения США в декабре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%.

Тем временем в том же отчете говорится, что индекс потребительских цен (индекс PCE) в декабре повысился на 0,2% относительно ноября и на 2,6% к декабрю предыдущего года. В обоих случаях динамика совпала с оценками аналитиков. Помесячный рост индекса PCE зафиксирован впервые за три месяца, а подъем в годовом сопоставлении остается самым медленным с начала 2021 года.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлился в годовом выражении до минимальных почти за три года 2,9% с 3,2% месяцем ранее. Рынок в среднем ожидал подъема на 3%. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.