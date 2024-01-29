Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

РФ в 2023 году экспортировала рекордные 2,9 млн т гороха

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году экспортировала 2,9 млн тонн гороха, что стало рекордным показателем и в 2,6 раза превысило отгрузки в 2022 году, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Основным покупателем стал Китай, открывший свой рынок для российского гороха в конце 2022 года. В эту страну было отправлено более 1 млн тонн гороха.

В топ-3 покупателей также вошли Испания и Турция.

Как сообщалось, в 2023 году РФ собрала рекордный урожай зернобобовых культур, который составил 5,9 млн тонн (4,6 млн тонн в 2022 году). Их экспорт за 11 месяцев 2023 года превысил 3,2 млн тонн, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщал ранее "Агроэкспорт". В стоимостном выражении поставки выросли в два раза.

Основная доля экспорта в натуральном выражении - 77% - пришлась на горох.

Агроэкспорт Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Philips вернулась к чистой прибыли в IV квартале, но сократила выручку на 7%

Philips вернулась к чистой прибыли в IV квартале, но сократила выручку на 7%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

"Делимобиль" оценен для IPO в 39,2-42,4 млрд руб. до допэмиссии

"Делимобиль" оценен для IPO в 39,2-42,4 млрд руб. до допэмиссии

Нефть дорожает из-за новостей с Ближнего Востока

Нефть дорожает из-за новостей с Ближнего Востока

Рубль на старте торгов незначительно меняется к доллару и юаню

Рубль на старте торгов незначительно меняется к доллару и юаню

РФ экспортировала в 2023г в АТР 193 млн тонн нефти

РФ экспортировала в 2023г в АТР 193 млн тонн нефти

Новак сообщил, что РФ не видит со стороны Европы желания обсуждать поставки газа

Новак сообщил, что РФ не видит со стороны Европы желания обсуждать поставки газа

"Газпром нефть" в 2023 году увеличила добычу углеводородов

Выставка-форум "Россия"

"Роснефть" в 2023 году поставила рекорд, добыв 106 млрд куб. м газа

Добыча нефти в РФ в 2024 году пока прогнозируется на уровне прошлого года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });