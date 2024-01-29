РФ в 2023 году экспортировала рекордные 2,9 млн т гороха

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году экспортировала 2,9 млн тонн гороха, что стало рекордным показателем и в 2,6 раза превысило отгрузки в 2022 году, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Основным покупателем стал Китай, открывший свой рынок для российского гороха в конце 2022 года. В эту страну было отправлено более 1 млн тонн гороха.

В топ-3 покупателей также вошли Испания и Турция.

Как сообщалось, в 2023 году РФ собрала рекордный урожай зернобобовых культур, который составил 5,9 млн тонн (4,6 млн тонн в 2022 году). Их экспорт за 11 месяцев 2023 года превысил 3,2 млн тонн, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года, сообщал ранее "Агроэкспорт". В стоимостном выражении поставки выросли в два раза.

Основная доля экспорта в натуральном выражении - 77% - пришлась на горох.