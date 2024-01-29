Производитель временных сооружений WillScot Mobile купит McGrath RentCorp

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Американская WillScot Mobile Mini Holdings Corp., поставщик решений в сфере временных сооружений для бизнеса, покупает компанию McGrath RentCorp, специализирующуюся на сдаче в аренду подобных объектов, за $3,8 млрд.

Как говорится в пресс-релизе WillScot Mobile, сумма учитывает долг McGrath в размере $800 млн.

По условиям сделки, акционеры McGrath получат либо $123 за акцию компании, либо $2,8211 бумаги WillScot. Таким образом, WillScot предлагает 10%-ю премию к цене акций McGrath на закрытие рынка 26 января.

"Приобретение McGrat укрепит позиции WillScot как североамериканского лидера в области комплексных сооружений за счет дополнительного географического охвата и более диверсифицированной платформы", - говорится в пресс-релизе WillScot.

Объединенная компания будет обслуживать более 85 тысяч клиентов.

Советы директоров обеих компаний одобрили сделку, стороны планируют закрыть ее во втором квартале 2024 года.

Покупка McGrath позитивно отразится на прибыли WillScot в первый год после ее закрытия, ожидают в компании.

Акции WillScot теряют в цене 2,5% на предварительных торгах в понедельник, стоимость бумаг McGrath подскочила на 8,7%.