Рынок акций РФ к вечеру приостановил подъем из-за коррекции нефти

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник приостановил подъем из-за наметившейся коррекции цен на нефть нефти (Brent просела ниже $83 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи забуксовал в районе 3180 пунктов, в лидерах роста выступают бумаги "РусГидро", обновившие максимум с начала декабря 2023 года на корпоративных новостях.

К 16:35 индекс МосБиржи составил 3180,13 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1120,16 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,8%.

Доллар просел до 89,43 рубля (-0,31 рубля), в начале торгов курс поднимался до 90,24 руб.

Подорожали акции "РусГидро" (+3,8%, до 0,7847 рубля), "Московской биржи" (+2%), расписки OZON (+1,8%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), "НЛМК" (+1,4%), "Северстали" (+1,4%), расписки TCS Group (+1,4%), акции "Яндекса" (+1,3%), Polymetal (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "МТС" (+0,8%), "Роснефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Русала" (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Татнефти" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

ФАС России разрешила ПАО "РусГидро" обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года, о чем сообщил журналистам член правления компании Роман Бердников в кулуарах Дня энергетики на ВДНХ.

"Запуск ценовой зоны (на Дальнем Востоке - ИФ) и выделение сетевых активов не совсем связаны. ФАС разрешила нам обеспечить выделение до 2025 г. Поэтому мы сейчас считаем различные модели разделения. Дальше ждем официального подтверждения запуска ценовой зоны", - сказал Бердников.

ФАС России заявила весной 2023 года, что разрабатывает план выделения из "РусГидро" электросетевых активов. Компания владеет рядом активов на Дальнем Востоке, который на данный момент входит в неценовую зону энергорынка. С июля 2023 года планируется включение Дальнего Востоке во II ценовую зону энергорынка. В то же время закон об электроэнергетике запрещает совмещение деятельности по генерации и передаче электроэнергии.

Как сообщил Polymetal, группа "ИСТ" продала свои 23,9% структуре принадлежащего государству Оман фонда Mars Development and Investment. Теперь эта структура стала крупнейшим акционером Polymetal. Сумма сделки не разглашается. Оценка пакета, исходя из последней цены торгов на бирже Астаны - $554 млн. Представитель группы "ИСТ" Константин Янаков вышел из совета директоров Polymetal. Компания ожидает, что новый акционер выдвинет своего кандидата в совет.

"Норильский никель" в 2024 году планирует выпустить 184-194 тыс. тонн никеля, 334-354 тыс. тонн меди, 2,296-2,451 млн унций палладия и 567-605 тыс. унций платины, сообщила компания в понедельник. Планы по выпуску никеля на 9% ниже итога 2023 года (208,58 тыс. тонн), по палладию - на 12% ниже (2,692 млн унций). Показатели снизятся к 2023 году из-за запланированного на середину года ремонта печи взвешенной плавки Надеждинского металлургического завода, который компания переносила два года из-за проблем с поставкой оборудования.

Подешевели акции "Мечела" (-1,2% и -0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,4% "префы"), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в понедельник умеренно подрос, отыгрывая утерянные на прошлой неделе позиции.

Акции "РусГидро" в понедельник подскочили на новостях о разрешении ФАС обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года. Сообщения поддержали и другие бумага сектора. "РусГидро" в среду планирует опубликовать операционные результаты за IV квартал, которые должны дать ориентиры в отношении возможного уровня итоговых годовых дивидендов. За 2022 год дивидендная доходность "РусГидро" составила чуть менее 6%, отмечает аналитик.

Акции "Мечела" пока не смогли восстановить восходящий импульс из-за новостей о возможном усилении налоговой нагрузки в отрасли, бумаги корректируются с достигнутых в январе локальных максимумов, отметила Кожухова.

Нефть корректируется после обновления локальных максимумов с конца ноября. Поддержу котировкам продолжает оказывать напряженная обстановка на Ближнем Востоке, но неуверенность покупателей вызывает продолжение снижения на фондовом рынке Китая, несмотря на недавние меры властей страны, направленные на его стимулирование.

На зарубежных фондовых площадках в понедельник не наблюдалось значимых движений перед важными событиями недели, среди которых заседание ФРС США. Индексы МосБиржи и РТС стремятся к ближайшим сопротивлениям 3200 и 1120 пунктов благодаря оптимизму в секторе электроэнергетики. В РФ также активизируется сезон квартальных отчетностей и актуальны дивидендные ожидания, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, российский рынок акций проявляет осторожный оптимизм. Акции "РусГидро" дорожают на новости о решении ФАС обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года, а также на сообщениях о заинтересованности компании в проекте строительства "Крапивинской ГЭС". В 2025 году холдинг планирует завершить проектирование и оценку стоимости Нижне-Зейской и Селемджинской ГЭС и перейти к поиску финансирования.

Депозитарные расписки "Русагро" (+0,8%) подросли на фоне публикации операционных результатов за IV квартал и 2023 год. По итогам года выручка агрохолдинга поднялась на 20% (до 310,218 млрд руб.), во многом за счет ее роста в четвертом квартале на 76% г/г (до 122,462 млрд руб.).

Акции "Газпрома" просели на фоне отказа ЕС продлевать контракт на транзит российского газа через Украину после его истечения в конце 2024 года. Объемы этого транзита оценивались в 40 млрд кубометров в год, его потеря сократит выручку компании примерно на 8-10%, считает аналитик.

Продажи в акциях "АЛРОСА" обусловила новость о просьбе Анголы к компании выйти из капитала четвертого в мире месторождения алмазов в Катоке без компенсаций. В настоящее время "АЛРОСА" владеет 41% этого актива. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 29 января - диапазон 3150-3200 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1100-1130 пунктов, полагает Чернов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, в понедельник на мировых фондовых площадках наблюдается разнонаправленная динамика. На прошлой неделе выходили в основном позитивные новости, которые позволили рынку США закрыться в "зеленой" зоне, несмотря на геополитику. Так, например, ВВП США в IV квартале вырос на 3,2% кв./кв. против консенсуса +2% кв./кв. Помимо этого, базовая инфляция в США по индексу PCE оказалась ниже прогноза (2,9% г/г против 3%).

Поддержкой для рынка акций РФ выступают выросшая из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке нефть, а также дивидендные ожидания по российским компаниям. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи "отскочил" от поддержки 3156 пунктов и теперь пытается развить импульс роста. Если закрытие дня пройдет вблизи максимумов, это станет сигналом на дальнейший подъем с ближайшей целью 3200 пунктов, считает Степанов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", в ближайшие дни можно прогнозировать повышенный интерес к бумагам металлургов. По данным World Steel Association, выплавка стали в России вернулась на уровень 2021 года (76 млн тонн) и по итогам 2023 года составила 75,8 млн тонн. Повышенной волатильности нельзя исключать в бумагах "Русагро", которая раскрыла операционные результаты за IV квартал и 2023 год.

На нефтяном рынке трейдеры продолжают следить за событиями в Красном море. Под атакой хуситов оказался танкер Trafigura, который перевозил российское топливо. Эскалация напряженности способствовала росту нефтяных котировок выше $80 за баррель. Конфликт поддержит нефтяные котировки на высоком уровне в ближайшее время, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В Азии в понедельник преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), но просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,1-0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы меняются в пределах 0,1%).

Китай просел в акциях технологических компаний и представителей здравоохранения, сообщает Trading Economics.

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР в декабре увеличилась на 16,8% относительно того же месяца годом ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Подъем был зафиксирован по итогам пятого месяца подряд. Тем не менее, в целом за 2023 год показатель снизился второй год подряд - на 2,3%.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены скорректировались вниз после подъема на новостях о гибели американских военных в Иордании в результате атак беспилотников.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 16:35 по московскому вермени составила $82,87 за баррель (-0,8% и +1,4% в пятницу), мартовская цена WTI - $77,36 за баррель (-0,8% и +0,8% в пятницу).

По итогам минувшей недели цена Brent выросла на 6,4%, рекордными темпами с середины октября, WTI - на 6,5%, максимально с начала сентября.

США сообщили об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования несут ответственность за эту атаку.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и составило 499 единиц. Число газовых установок тем временем сократилось на одну, до 119.

Тем временем вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что нефтяной рынок сейчас сбалансирован благодаря действиям ОПЕК+, ситуация контролируемая.

По словам Новака, РФ уже выполнила свои добровольные обязательства по сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с в первом квартале 2024 года по сравнению с маем-июнем 2023 года. "Конечно, мы вышли (на сокращение в 500 тыс. б/с - ИФ)", - сказал он.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РБК" (+13,9%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+7,6% и +11,3% "префы"), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+7,2%), ПАО "Россети Кубань" (+5,3%), ПАО "Центр международной торговли" (+4,4% и +5% "префы"), ПАО "Левенгук" (+4,3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+3,8%).

Подешевели акции "Росгосстраха" (-4,3%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (-2,3%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-2,2% и -2,4% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-2,1%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 38,26 млрд рублей (из них 5,36 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 3,46 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,01 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").