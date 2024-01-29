Доллар на "Мосбирже" подешевел на 76,25 копейки, евро - на 1,29 рубля

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - На торгах на "Московской бирже" в понедельник рубль подорожал к бивалютной корзине в единый день уплаты налогов и на фоне дорогой нефти.

К 19:00 доллар дешевел 76,25 копейки, до 88,98 рубля. Евро к этому времени дешевел на 1,29 рубля, до 96,13 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 99,76 копейки, до 92,19 рубля. Юань подешевел на 13,25 копейки - до 12,35 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль в понедельник вырос к основным мировым валютам на фоне высоких цен на нефть и благодаря остаточному спросу на рублевую ликвидность в первый в этом году единый день уплаты налогов. Он пришелся на этот понедельник, 29 января. Кроме того, поддержку рублю продолжают оказывать обязательная продажа валюты экспортерами и продажа Банком России валюты в рамках бюджетного правила.

Участники рынка анализируют заявления представителей российских властей. Годовая инфляция в России начала снижаться во второй половине января, но устойчивость тренда будет понятна через несколько недель, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"В принципе цифры последней недели вы видите уже год к году - у нас 7,28-7,3% (годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, на 22 января - ИФ). Давайте подождем, посмотрим несколько недель ближайших, и можно будет сделать выводы", - прокомментировал он вопрос, можно ли говорить о снижении инфляционного давления в России на фоне начавшегося замедления годовой инфляции.

Участники глобального рынка ждут первого в этом году заседания Федеральной резервной системы США. Итоги двухдневного заседания Федрезерва будут обнародованы вечером в среду. Аналитики в целом уверены, что регулятор сохранит ключевую процентную ставку в текущем диапазоне 5,25-5,5% годовых. Участники рынка особенно ждут пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, надеясь получить сигналы о дальнейшей траектории ставок.

Рынок оценивает вероятность снижения стоимости заимствований в марте в 48%, тогда как в конце прошлого года эта оценка составляла 86%, по данным CME FedWatch.

В пятницу стало известно, что индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (PCE Core) в декабре вырос на минимальные почти за три года 2,9% по сравнению с 3,2% месяцем ранее. Рынок в среднем ожидал подъема ключевого для Федрезерва индикатора инфляции на 3%.

"Курс рубля продолжает находиться в спрогнозированном нами торговом диапазоне - 87,5-92,5 за доллар. В ближайшее время мы ожидаем его плавное перемещение к верхней границе данного коридора в связи с окончанием налоговых выплат. Дальнейшее фундаментальное движение курса будет определяться судьбой программы принудительной продажи валютной выручки экспортерами", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"В понедельник проходили выплаты по основным налоговым платежам. Рубль на этом фоне получал поддержку и укреплялся в первой половине дня. Так, пара "доллар-рубль" опускалась ниже 89,4 рубля/$1 после закрытия предыдущей недели на уровне 89,7 рубля/$1. Китайский юань в ходе торгов корректировался ниже 12,42 рубля. против закрытия пятницы вблизи 12,5 рублей. Во второй половине дня основные валютные пары стабилизировались в узком диапазоне, и на рынке было заметно сокращение активности после окончания перечислений средств в бюджет. В ближайшие дни и в начале нового месяца в отдельные периоды не исключено "проседание" российской валюты. Однако обязательные продажи валютной выручки и увеличенный объем продаж валюты ЦБ должны уберечь рубль от заметного ослабления и резких колебаний после окончания налогового периода", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта в понедельник вернулась в район 90 по отношению к доллару США. На прошлой неделе российская валюта ослабла по отношению к доллару США. Налоговый период фактически уже пройден, и он не смог обеспечить значительного преимущества национальной валюте. На текущей неделе дополнительные продажи валюты уходят с рынка, что может оказать локальное давление на котировки рубля. Тем не менее, значительного ослабления рубля не ожидается. Жесткая монетарная политика Банка России, обязательная продажа части валютной выручки экспортерами, а также продажа валюты ЦБ в рамках зеркалирования инвестиционных сделок из ФНБ удержат рубль от значительного снижения", - подчеркивает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению вечером в понедельник на фоне укрепления доллара США, так как это снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

К 19:00 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,96%, до $82,75 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,97%, до $77,25 за баррель.

По итогам минувшей недели цена Brent выросла на 6,4%, рекордными темпами с середины октября, WTI - на 6,5%, максимально с начала сентября.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 , Банк России поднял официальный курс доллара на 30 января на 9,31 копейки, до 89,609 рубля, и уменьшил курс евро на 11,68 копейки, до 96,9777 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в понедельник поднялся на 18,96 копейки по отношению к пятнице и составил 89,5919 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00, напротив, опустился на 5,29 копейки и составил 89,4949 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 194,68 млн, из которых $335,66 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $859,02 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,84 копейки, до 96,9577 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 24,23 копейки, до 96,9197 рубля. Объем торгов евро составил 505,158 млн евро, из которых 237,489 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 267,669 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 января опустилась на 26 базисных пунктов - до 15,74% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в понедельник на 4 базисных пункта - до 15,57% годовых, на три месяца - поднялась относительно пятницы на 10 базисных пунктов, до 15,37% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 12 базисных пунктов, до 13,81% годовых.