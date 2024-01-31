L'Occitane увеличила продажи в III финквартале почти на 20%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Французский производитель косметики L'Occitane International SA увеличил выручку в третьем финансовом квартале на 19,5%, за 9 месяцев текущего фингода - на 18,9%.

Как говорится в пресс-релизе компании, в октябре-декабре ее выручка составила $843,4 млн по сравнению с $705,7 млн годом ранее. Рост без учета курсовых разниц составил 24,6%.

Продажи основного бренда компании – L'Occitane en Provence – в минувшем квартале снизились на 2,9%. В то же время доход бренда Elemis повысился на 14,7%, Sol de Janeiro – взлетел в 3 раза.

Быстрый рост продаж бренда Sol de Janeiro связан с недавним успешным запуском нового продукта, а также повышением спроса в ходе праздников, отмечают аналитики Citi.

За девять месяцев фингода выручка компании составила $1,92 млрд против $1,61 млрд годом ранее.

L'Occitane ожидает, что по итогам всего текущего фингода продажи вырастут более чем на 20%.

Акции компании подорожали на 7,8% к закрытию рынка в Гонконге в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 23%.

L'Occitane была основана в 1976 году, в 2010 году компания провела IPO на Гонконгской фондовой бирже. Ей принадлежат бренды косметики L'Occitane en Provence, Melvita, Elemis, Grown Alchemist, Erborian и Sol de Janeiro.