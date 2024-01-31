Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

H&M назначила новым CEO Даниэля Эрвера

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Hennes & Mauritz Group (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, назначила главным исполнительным директором и президентом Даниэля Эрвера.

Эрвер проработал в шведской компании 18 лет в различных должностях, в последнее время он возглавляет крупнейший бренд группы - H&M.

Эрвер займет пост CEO в среду. Он сменит в этой должности Хелену Хельмерссон, которая приняла решение покинуть компанию, говорится в пресс-релизе H&M. При этом он продолжит отвечать непосредственно за бренд H&M.

Хельмерссон проработала в H&M 26 лет, из которых последние четыре - в должности CEO.

Компания получила чистую прибыль в размере 1,58 млрд шведских крон ($151,9 млн) по итогам четвертого финквартала, завершившегося 30 ноября. Годом ранее она зафиксировала чистый убыток в 864 млн крон из-за списаний, связанных со сворачиванием бизнеса в России.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную чистую прибыль H&M на уровне 3,19 млрд крон.

Выручка компании в четвертом финквартале выросла до 62,65 млрд крон с 62,43 млрд крон годом ранее, также оказавшись хуже ожиданий рынка (62,9 млрд крон).

H&M сообщила, что в период с 1 декабря по 29 января продажи компании без учета курсовых разниц были на 4% ниже, чем годом ранее.

"Компания ежедневно следит за событиями в регионе Красного моря и предпринимает меры для того, чтобы минимизировать их последствия для доступности товаров, их запасов, а также расходов на транспортировку", - говорится в пресс-релизе.

H&M подтвердила прогноз операционной рентабельности на текущий финансовый год на уровне 10% и рассчитывает со временем превзойти его.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

Акции компании теряют в цене 9,2% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 17%.

H&M Даниэль Эрвер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

RBI в IV квартале продолжил сокращать бизнес в России

ЦБ РФ расширит пилот по цифровому рублю за счет 17 новых банков-участников

ЦБ РФ расширит пилот по цифровому рублю за счет 17 новых банков-участников

Глава АСВ ждет роста фонда страхования вкладов в 2024 году до 500 млрд рублей

Глава АСВ ждет роста фонда страхования вкладов в 2024 году до 500 млрд рублей

ФАС проверит обоснованность установления банками комиссий для застройщиков

Сбербанк выпустил новое мобильное приложение для iOS

Сбербанк выпустил новое мобильное приложение для iOS

Qiwi закрыла сделку по продаже российских активов менеджменту

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });