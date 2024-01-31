H&M назначила новым CEO Даниэля Эрвера

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Hennes & Mauritz Group (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, назначила главным исполнительным директором и президентом Даниэля Эрвера.

Эрвер проработал в шведской компании 18 лет в различных должностях, в последнее время он возглавляет крупнейший бренд группы - H&M.

Эрвер займет пост CEO в среду. Он сменит в этой должности Хелену Хельмерссон, которая приняла решение покинуть компанию, говорится в пресс-релизе H&M. При этом он продолжит отвечать непосредственно за бренд H&M.

Хельмерссон проработала в H&M 26 лет, из которых последние четыре - в должности CEO.

Компания получила чистую прибыль в размере 1,58 млрд шведских крон ($151,9 млн) по итогам четвертого финквартала, завершившегося 30 ноября. Годом ранее она зафиксировала чистый убыток в 864 млн крон из-за списаний, связанных со сворачиванием бизнеса в России.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную чистую прибыль H&M на уровне 3,19 млрд крон.

Выручка компании в четвертом финквартале выросла до 62,65 млрд крон с 62,43 млрд крон годом ранее, также оказавшись хуже ожиданий рынка (62,9 млрд крон).

H&M сообщила, что в период с 1 декабря по 29 января продажи компании без учета курсовых разниц были на 4% ниже, чем годом ранее.

"Компания ежедневно следит за событиями в регионе Красного моря и предпринимает меры для того, чтобы минимизировать их последствия для доступности товаров, их запасов, а также расходов на транспортировку", - говорится в пресс-релизе.

H&M подтвердила прогноз операционной рентабельности на текущий финансовый год на уровне 10% и рассчитывает со временем превзойти его.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

Акции компании теряют в цене 9,2% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 17%.