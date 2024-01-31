Рост ВВП Гонконга в IV квартале ускорился до 4,3% - максимума за два года

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ВВП Гонконга в четвертом квартале 2023 года увеличился на 4,3% в годовом выражении, по предварительным данным гонконгского статистического управления.

Это максимальный подъем с октября-декабря 2021 года. Темпы роста ускорились по сравнению с 4,1% в третьем квартале.

Объем экономики Гонконга в октябре-декабре увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,7% в годовом сравнении и на 0,5% в поквартальном, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы в четвертом квартале выросли на 3,5% г/г, в то время как государственные снизились на 5,2%. Инвестиции в основной капитал взлетели на 15,7%.

Экспорт услуг подскочил на 22,1%, импорт - на 27,4%. При этом экспорт товаров увеличился на 2,8%, импорт - на 3,9%.

По итогам всего 2023 года ВВП Гонконга вырос на 3,2% после снижения на 3,7% годом ранее.

Окончательные данные об изменении ВВП в четвертом квартале и в целом за год будут опубликованы 28 февраля.