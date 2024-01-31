FESCO отметила сезонный рост контейнерных перевозок из Китая

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) наблюдает традиционный сезонный рост контейнерных перевозок из Китая в направлении российских портов и сухопутных погранпереходов на Дальнем Востоке, связанный с наступлением китайского Нового года.

Замедление грузопотоков во время праздников не влияет на сроки доставки грузов, сообщил "Интерфаксу" коммерческий директор "ФЕСКО интегрированный транспорт" (входит в группу FESCO) Алексей Кравченко.

"Мы видим рост перевозок из Китая, отчасти он вызван высоким сезоном в преддверии китайского Нового года и отчасти - общим ростом торговли между странами. Эти грузопотоки равномерно распределяются по всем транспортным коридорам", - сказал Кравченко.

"В преддверие китайского Нового года, примерно за полтора месяца, традиционно наблюдается оживление грузопотока из/в Азию. К этому пиковому сезону мы всегда готовы. В сам китайский Новый год происходит определенное замедление грузопотоков. На сроки доставки это не оказывает влияния", - сообщил он.

В FESCO отметили, что на направлении порты Китая - Санкт-Петербург у FESCO работает уже пять контейнеровозов. В Дальневосточном бассейне FESCO оперирует тремя собственными линиями общей провозной способностью 4,4 тысячи TEU в неделю. По сухопутному железнодорожному коридору FESCO отправляет по 40 поездов из Китая в месяц.

В 2024 году Новый год по лунному календарю выпадает на 10 февраля, его празднование в Китае продлится 15 дней - до 24 февраля.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тысяч. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.