Розничные продажи пива и пивных напитков в РФ в 2023 году выросли на 2,1%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Розничные продажи пива и пивных напитков в РФ в 2023 году выросли на 2,1%, до 769,6 млн декалитров (дал). Об этом сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

В четвертом квартале прошлого года продажи в годовом выражении выросли на 5,3% до 184,1 млн дал.

В том числе розничная продажа пивных напитков в 2023 году составила 89,5 млн дал, на 1,9% больше, за квартал – 21,4 млн дал, на 8,7% больше.

Кроме того, в рознице в прошлом году было реализовано 9,98 млн дал сидра, пуаре и медовухи, что на 18,8% больше, чем в 2022 году. В четвертом квартале продажи выросли на 21,8% до 2,5 млн дал.

Союз также сообщил, что производство пива и пивных напитков в 2023 году увеличилось на 1,3% до 812,8 млн дал, в последнем квартале года – на 11,6% до 187,2 млн дал. В том числе пивных напитков в прошлом году было выработано 97,3 млн дал (на 1,1% меньше), в четвертом квартале – 27,4 млн дал (на 13,4% больше).

Производство сидра, пуаре и медовухи в 2023 году составило 10 млн дал, что на 7,2% больше, чем в 2023 году, в четвертом квартале – 2,3 млн дал (на 8,7% больше).