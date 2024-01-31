Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Дистрибьютора Kaiyi в России возглавил работавший в Isuzu топ-менеджер

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Генеральным директором ООО "Каи Рус", российского дистрибьютора бренда автомобилей Kaiyi, назначен Михаил Степанов, сообщила пресс-служба компании.

"Михаил закончил Московский автомеханический институт по специальности инженер и прошел путь от специалиста по логистике до члена исполнительного комитета компании "Исузу Рус". Последние 12 лет руководил департаментами постпродажного обслуживания в таких крупнейших автомобильных компаниях как Scania, Mercedes Benz Trucks Russia, а также Isuzu", - говорится в сообщении.

До Степанова компанией руководил Кирилл Кириллов, следует из открытых данных.

Kaiyi - суббренд китайской автомобильной марки Chery, на российский рынок вышел в 2023 году. Модельный ряд семейства в РФ представлен седаном Kaiyi E5, городскими кроссоверами Kaiyi Х3 и X3 Pro. В январе прошлого года сборка этих автомобилей началась на калининградском "Автоторе", прежде выпускавшем модели BMW, Kia и Hyundai.

Автотор Михаил Степанов Kaiyi Chery Кирилл Кириллов Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бюджет получил от windfall tax 318,8 млрд руб., около 1% из них - по ставке 10%

Бюджет получил от windfall tax 318,8 млрд руб., около 1% из них - по ставке 10%

"Почта России" ожидает выхода на положительную EBITDA по итогам 2023 года

Апелляция поддержала взыскание с Euroclear 98 млн руб. и $58 млн в пользу Росбанка

Апелляция поддержала взыскание с Euroclear 98 млн руб. и $58 млн в пользу Росбанка

Polymetal сохраняет план продать активы в России до конца I квартала

Медиамагнат Байрон Аллен предложил за все акции Paramount $14,3 млрд

Медиамагнат Байрон Аллен предложил за все акции Paramount $14,3 млрд

RBI в IV квартале продолжил сокращать бизнес в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });