Дистрибьютора Kaiyi в России возглавил работавший в Isuzu топ-менеджер

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Генеральным директором ООО "Каи Рус", российского дистрибьютора бренда автомобилей Kaiyi, назначен Михаил Степанов, сообщила пресс-служба компании.

"Михаил закончил Московский автомеханический институт по специальности инженер и прошел путь от специалиста по логистике до члена исполнительного комитета компании "Исузу Рус". Последние 12 лет руководил департаментами постпродажного обслуживания в таких крупнейших автомобильных компаниях как Scania, Mercedes Benz Trucks Russia, а также Isuzu", - говорится в сообщении.

До Степанова компанией руководил Кирилл Кириллов, следует из открытых данных.

Kaiyi - суббренд китайской автомобильной марки Chery, на российский рынок вышел в 2023 году. Модельный ряд семейства в РФ представлен седаном Kaiyi E5, городскими кроссоверами Kaiyi Х3 и X3 Pro. В январе прошлого года сборка этих автомобилей началась на калининградском "Автоторе", прежде выпускавшем модели BMW, Kia и Hyundai.