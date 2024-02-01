Рубль умеренно теряет относительно доллара и юаня на фоне итогов заседания ФРС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань умеренно растут на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль чуть теряет на фоне жестких заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла после январского заседания.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,215 руб./$1 (+19,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 54,72 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,35 коп. - до 12,5345 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на положение рубля относительно валют влияет продолжение жесткой политики удерживания высоких ставок ФРС. По итогам январского заседания Пауэлл заявил, что "не было никаких предложений по снижению ставок". "Мы не готовы" разрабатывать детали плана по сокращению ставок, сказал он.

Инвесторы восприняли это как сигнал того, что смягчение денежно-кредитной политики США в марте маловероятно.

По итогам январского заседания Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Решение было принято единогласно. Ставка находится на максимальном уровне за 23 года.

Американские фондовые индексы резко снизились в среду, причем для индекса S&P 500 падение стало рекордным с сентября прошлого года.

Инфляция в США по-прежнему высокая, и дальнейший прогресс в ее снижении не гарантирован, заявил Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания. По его словам, Федрезерв готов удерживать высокие ставки в течение длительного времени.

Также нацвалюта снижается в условиях завершения налоговых выплат января - в понедельник компании перечислили основные налоги в бюджет.

Опуститься сильнее рублю не дают растущие нефтяные котировки. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,03 за баррель, что на 0,62% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена мартовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,34 за баррель, что на 0,66% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 теряет 0,9%, китайский CSI300 растет на 0,74%, гонконгский Hang Seng - на 1,34%, южнокорейский Kospi - на 1,38%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 1,18%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,26%.