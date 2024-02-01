Инвестиции в создание города-спутника Владивостока оценили в 1,4 трлн рублей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Группа инвесторов готова принять участие в создании города-спутника Владивостока в формате государственно-частного партнерства (ГЧП), предполагающего инвестиции в объеме почти 1,4 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должны быть частными. Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев.

"Крупнейшие банки готовы участвовать в этом проекте. И исходя из того, какой это масштабный и значимый проект, мы с Минвостокразвития РФ готовы вынести на рассмотрение правительства проект решения о заключении концессионного соглашения и комплексный план реализации проекта до 2036 года", - приводятся слова Запрягаева в стенограмме встречи главы КРДВ с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным (документ размещен на сайте правительства РФ).

Глава КРДВ уточнил, что в настоящее время завершено мастер-планирование территории, начаты инженерные изыскания и проектирование первых объектов.

Под размещение объектов нового города отведена территория площадью 1,4 тыс. га в 30 минутах езды от центра Владивостока. "Мы планируем, что там будет жить 80 тыс. человек и будет построено не менее 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости", - отметил Запрягаев.

Ранее сообщалось, что город-спутник включен в мастер-план развития Владивостокской агломерации. Первый этап инвестиций составит порядка 30 млрд рублей, это инвестиции в обеспечивающую инфраструктуру.

Вариант концепции города, получившего название Спутник, был презентован на VII Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года во Владивостоке. Создание Спутника позволит объединить Владивостокский городской округ и город Артем в одну агломерацию с населением более 1 млн человек.