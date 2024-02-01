РФ в рамках контрсанкций вводит новые механизмы контроля блокируемых лиц

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Финансовые организации с 1 февраля должны информировать Банк России о замораживании активов лиц, в отношении которых действуют "специальные экономические меры" (санкции), и блокировать финансовые операции в интересах или в пользу этих лиц.

Закон №422-ФЗ, принятый летом прошлого года для усиления контроля за применением специальных экономических мер и внесший поправки в закон №281-ФЗ, вводит в российское законодательство также ряд новых понятий.

Прежде всего, это "блокируемые лица". В их число могут входить иностранные государства, организации, граждане и лица без гражданства, в отношении которых президент РФ принял решение о применении специальных экономических мер.

Под это понятие подпадают и юридические лица, подконтрольные подсанкционным лицам. Критерий подконтрольности определяется в законе № 281-ФЗ впервые – это право блокируемого лица прямо или косвенно, самостоятельно или совместно распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольного юридического лица в силу участия в нем.

Похожий подход применяют некоторые иностранные государства. В частности – это "Правило 50%" в рамках санкций США (OFAC), Евросоюза, Великобритании (HM Treasury) и Канады (DFATD), когда подсанкционными считаются не только напрямую включенные в списки лица, но и подконтрольные им компании, в которых такие лица владеют 50 или более процентами капитала.

"Применение специальных экономических мер с 1 февраля становится системным, опирающимся на единый набор понятий: что такое блокирование активов и запрет на совершение финансовых операций, в отношении кого оно применяется, кем производится и как контролируется. Кроме того, законодательство о специальных экономических мерах дополнено нормами ответственности за их нарушение. Все это сделало наше законодательство сравнимым по уровню развития с санкционным регулированием иностранных государств. Кроме того, в отличие от законодательств большинства западных стран, запрещающих любые операции с заблокированными средствами, законодательство РФ не содержит запрета на разъяснение порядка применения таких мер самим подсанкционным лицам, а также возможность совершения ими операций в размерах "социальной нормы" (10 тыс. руб. на каждого члена семьи) в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, что делает российское законодательство более социально ориентированным. В дальнейшем систему специальных экономических мер дополнят подзаконные акты, которые продолжат совершенствование этой системы и мер государственного контроля", - сказал "Интерфаксу" заместитель руководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

Списки лиц, в отношении которых Россия уже ввела "специальные экономические меры", содержатся сейчас, в частности, в постановлениях правительства от 1 ноября 2018 г. №1300 и от 11 мая 2022 г. №851.

По мнению Наумова, использовать такие списки крайне неудобно, так как в них зачастую отсутствуют достаточные идентификационные сведения в отношении подсанкционного лица и невозможно определить подконтрольных лиц. Однако коммерческие ресурсы, такие как X-Compliance, позволяют дополнить этот информационный пробел, а также представляют списки в машиночитаемом виде, что способствует применению автоматизации при работе с ними.

По состоянию на 31 декабря 2023 года в постановлении №1300 перечислены 920 физических и 83 юридических лица из 5 стран. По данным системы X-Compliance, им подконтрольны 839 юрлиц из 12 стран. Таким образом, на этих лиц санкции тоже распространяются.

В постановлении правительства №851 перечислены 106 юридических лиц из 19 стран. По данным X-Compliance, им подконтрольны (и тоже подпадают под санкции) 32 юридических лица из 16 стран.

Согласно новому закону, обязанность по замораживанию имущества блокируемых лиц ложится на российские банки, страховщиков, другие финансовые организации. Контроль за выполнением новых требований осуществляет Банк России и другие органы, в том числе – Федеральная пробирная палата, ФНС России и Роскомнадзор. За неисполнение требований на организации могут быть наложены штрафы, им грозит отзыв лицензии.

Банк России подготовил проект нормативного правового акта, в котором будут урегулированы сроки, порядок, состав и формат представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, информации в ЦБ о реализации специальных экономических мер. Проект предусматривает, что отчетность по применению мер по замораживанию (блокированию) в рамках специальных экономических мер должна направляться со второго квартала 2024 года.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ, нормативный акт Банка России в настоящее время проходит процедуру государственной регистрации в Минюсте.