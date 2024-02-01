Adidas сократила выручку на 5% в 2023 году

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Германская adidas AG, один из ведущих производителей спортивных товаров в мире, снизила выручку в 2023 году на 5%, до 21,4 млрд евро, говорится в предварительной отчетности компании.

Предварительные данные были опубликованы неожиданно для рынка, отмечает Barron's, и оказались хуже консенсус-прогноза, предусматривавшего выручку на уровне 21,6 млрд евро.

Без учета колебаний валютных курсов выручка adidas не изменилась в годовом выражении, тогда как сама компания ожидала снижения показателя на 1-3%.

Операционная прибыль в минувшем году составила 268 млн евро, по предварительной оценке компании. Это лучше, чем ожидавшийся операционный убыток в 100 млн евро, но хуже прибыли за предыдущий год, когда она составила 669 млн евро.

В 2024 году adidas прогнозирует операционную прибыль в размере около 500 млн евро, и этот прогноз оказался намного хуже ожиданий рынка, составлявших 1,3 млрд евро. Выручка, по ожиданиям компании, увеличится на 4-6%.

Окончательная отчетность за прошлый год будет опубликована 13 марта.

Акции adidas дешевеют на 2,9% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании выросла на 8,4%, до 30 млрд евро.