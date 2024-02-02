IPO аэропорта Афин прошло по верхней ценовой границе с переподпиской в 12 раз

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Первичное размещение 30%-ного госпакета акций Афинского международного аэропорта (Athens International Airport) прошло по цене 8,2 евро. Это соответствует верхней границе объявленного ранее диапазона в 7-8,2 евро, сообщили в компании.

Спрос на акции аэропорта примерно в 12 раз превысил предложенный к размещению объем (90 млн бумаг).

Исходя из цены размещения рыночная стоимость компании в целом оценивается почти в 2,5 млрд евро.

Торги акциями аэропорта на Афинской фондовой бирже начнутся 7 февраля.

Международный аэропорт Афин (Eleftherios Venizelos), который начал работать в 2021 году, обслужил свыше 28 млн пассажиров по итогам 2023 года, что составляет около 35% от общего пассажиропотока греческих воздушных гаваней.