Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Туроператоры сообщили о дефиците русскоязычных гидов в Китае

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Китае после пандемии образовался дефицит русскоязычных гидов для работы с туристами из России, проблема обостряется на фоне быстрого роста турпотока в страну, сообщает Российский союз туриндустрии.

"Сейчас русскоязычных гидов минимум два раза меньше, чем было до пандемии. За это время многие из них ушли работать в другие сферы деятельности, кто-то забыл русский язык. Проблема стала заметной сразу после того, как в августе прошлого года в Китай поехали первые группы. Сначала их сопровождали очень слабые гиды, но сейчас ситуация меняется: как-то привлекают, видимо, старых гидов, с большим опытом работы. Но процесс это не быстрый - русский за полгода на курсах не выучишь", - отметил владелец компании Go China Сергей Седов.

Особо актуальной он считает эту проблему для индивидуальных туристов.

"Рост турпотока колоссальный, группы мы отправляем каждую неделю, они расписаны на месяцы вперед, и с квалифицированными гидами для них особых сложностей нет. Проблемы возникают, когда обращаются индивидуалы, желающие поехать в Китай, например, на майские праздники. Нередко им приходится отказывать, потому что хороших гидов мало, и все они задействованы строго под группы. Насколько я вижу, так делают все ведущие операторы и тут действует простой расчет: мы не можем под троих туристов отдать гида, отобрав его у группы в 50 человек", - сказал Седов.

Как отметил руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов, если в каком-то месте по маршруту очень нужен гид, как правило, его выписывают из более крупного города. Часть туристов в этой ситуации выручает знание английского языка - им туркомпании подбирают англоязычных гидов.

"Англоязычные гиды в Китае были всегда, их можно привлекать, если туристы владеют языком. Конечно, и русскоязычных под индивидуалов можно найти, но делать это надо очень заранее и привозить их из популярных туристических мест Китая, к примеру, Пекина, Шанхая и других крупных городов, где бывает много российских туристов", - сказал он.

По данным погранслужбы ФСБ, с января по сентябрь 2023 года российские граждане совершили почти 140 тысяч поездок в Китай. За тот же период 2019 года этот показатель составил 655 тысяч.

Китай ФСБ Сергей Седов China Travel Go China Евгений Глотов РСТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Турецкий строительный подрядчик Ronesans объявил об уходе из России

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Структура "Интер РАО" приобрела бывшее СП "Силовых машин" и Toshiba

Рубль в пятницу подешевел к основным валютам на фоне обвалившихся цен на нефть

Рубль в пятницу подешевел к основным валютам на фоне обвалившихся цен на нефть

Агрохолдинг "Мираторг" закрыл свой интернет-магазин

BAT и Philip Morris урегулировали патентный спор вокруг электронных сигарет

Акционеры "Газпрома" рассмотрят вопрос о дивидендах 28 июня

Акционеры "Газпрома" рассмотрят вопрос о дивидендах 28 июня

Активисты отозвали предложение к Exxon о дополнительном снижении выбросов

Активисты отозвали предложение к Exxon о дополнительном снижении выбросов

Суд удовлетворил иск к бывшему владельцу электрозавода "Исеть" на 690 млн рублей

Закупки зерна в госфонд РФ в пятницу выросли до 19 тыс. тонн

Закупки зерна в госфонд РФ в пятницу выросли до 19 тыс. тонн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });