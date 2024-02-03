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Etalon запланировал делистинг с LSE на февраль

Девелопер сообщил о возникших сложностях, ранее он намеревался провести делистинг в августе 2023 года

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Девелопер Etalon Group намерен продолжить процедуру прекращения листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE), сообщает пресс-служба группы.

Речь идет о GDR, выпущенных в соответствии с правилом Reg S и по правилу 144A. Также девелопер планирует прекратить допуск GDR к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

Ожидается, что делистинг на LSE вступит в силу в 8:00 (по лондонскому времени) 7 февраля 2024 года, при этом 6 февраля 2024 года станет последним днем для торгов GDR компании на Лондонской фондовой бирже.

В Etalon Group уточнили "Интерфаксу", что 18 июля 2023 года компания заявила о намерении провести делистинг с LSE, где она имела первичный листинг с 2011 года, а также обозначила предполагаемую дату прекращения листинга - 17 августа 2023 года.

"Но процесс делистинга стал сложнее, в результате чего компания получила согласие Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) в феврале", - пояснили в компании.

С 2020 года расписки также торгуются на Мосбирже. Регистрация документов для получения первичного листинга в Москве была завершена в июле прошлого года.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы составляет 6,6 млн кв. метров.

По состоянию на конец мая 2023 года, крупнейшим акционером Etalon Group являлась АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%.

Etalon Group
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