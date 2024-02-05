Индексы США выросли в пятницу, Nasdaq прибавил 1,7%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, включая квартальную отчетность.

Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 353 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 180 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в декабре число рабочих мест в американской экономике повысилось на 333 тыс., а не на 216 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в январе осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Между тем индекс потребительского доверия в стране в прошлом месяце вырос до 79 пунктов с 69,7 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о повышении индекса до 78,8 пункта. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал его рост до 78,9 пункта.

Январское значение индекса является максимальным с июля 2021 года, что говорит об улучшении настроений американцев в условиях замедления инфляции и устойчивости экономики.

Акции Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подскочили в цене на 20,3% на торгах в пятницу. Компания увеличила прибыль в три раза в четвертом квартале 2023 года и заявила, что впервые выплатит дивиденды.

Бумаги Amazon.com Inc. подорожали на 7,9% также на сильной отчетности, в то время как рыночная стоимость Apple Inc. снизилась на 0,5% из-за ее слабого прогноза.

Кроме того, рынок следил за публикацией отчетов нефтегазовых гигантов.

Так, Chevron Corp. в октябре-декабре сократила чистую прибыль почти в три раза, выручку - на 16,5%, а прибыль ExxonMobil упала на 40% при снижении доходов на 12%. Без учета разовых факторов прибыль обоих эмитентов превзошла ожидания рынка.

Капитализация первой компании выросла на 2,9%, второй - сократилась на 0,4%.

Рыночная стоимость Tesla снизилась на 0,5% на новостях об отзыве до 2,2 млн машин из-за мелкого шрифта сообщений приборной панели. Это крупнейшая отзывная кампания в истории автопроизводителя.

Котировки акций выпускающей игрушки Mattel Inc. поднялись на 4,1% на сообщении The Wall Street Journal о том, что фонд Barington Capital аккумулировал долю в компании. Размер доли не уточняется.

Цена бумаг сети универмагов Macy's Inc. увеличилась на 1% после новостей о том, что возглавлявший дочернюю Bloomingdale's Тони Спринг в понедельник официально станет новым CEO материнской компании. О том, что он сменит на этом посту Джеффа Геннета, стало известно в марте прошлого года. Геннет останется председателем совета директоров Macy's до ее следующего собрания акционеров, после чего также уступит это место Спрингу.

Dow Jones Industrial Average повысился в пятницу на 0,35%, до 38654,42 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 1,07% - до 4958,61 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,74% и составил 15628,95 пункта.