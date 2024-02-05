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Аналитик назвал TSMC крупнейшим в мире производителем полупроводниковой продукции

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) в 2023 году стала крупнейшим мировым производителем полупроводниковой продукции с точки зрения выручки, написал в соцсети X (бывшая Twitter) вице-президент и аналитик TriOrient Investments Дан Нюстедт.

Таким образом, TSMC впервые обошла американскую Intel Corp. и южнокорейскую Samsung Electronics.

Выручка тайваньской компании в прошлом году составила $69,3 млрд, Intel - $54,23 млрд, подразделения Samsung по производству чипов - $50,99 млрд.

Samsung была лидером отрасли с 2017 года, а с 1992 года первую строчку занимала Intel.

Обе эти компании, однако, в 2023 году уступили Nvidia Corp., чья выручка составила $58,82 млрд.

По словам Нюстедта, TSMC обычно не включают в известные списки топ-10, поскольку она лишь производит чипы для других компаний. Тем не менее, если рассматривать отрасль в целом, то она теперь является крупнейшей полупроводниковой компанией мира.

TSMC Intel Samsung Nvidia
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