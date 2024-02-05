Подразделение Merck купит производство препаратов для водных животных за $1,3 млрд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель ветеринарных препаратов Elanco Animal Health договорился о продаже сегмента товаров для водных животных ветеринарному подразделению Merck & Co. примерно за $1,3 млрд, говорится в пресс-релизе Elanco.

Вырученные средства планируется использовать для погашения долга со снижением процентных расходов на $65 млн в год.

Закрытие сделки ожидается в середине 2024 года.

Акции Elanco дорожают на 7,9% на предварительных торгах в понедельник.