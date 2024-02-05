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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

СД "НОВАТЭКа" 9 февраля даст рекомендацию по дивидендам за 2023 год

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "НОВАТЭКа" на заседании 9 февраля рассмотрит итоги деятельности, подготовит рекомендации по распределению прибыли за 2023 год, в том числе по размеру дивидендов, сообщила компания.

Также в повестке заседания вопрос о созыве и повестке годового собрания акционеров и другие стандартные вопросы.

Кроме того, СД компании рассмотрит предложения, поступившие от акционеров, вопрос об участии компании в других организациях, об утверждении политики в области энергоэффективности и энергосбережения, об утверждении политики обеспечения преемственности членов совета директоров "НОВАТЭКа".

НОВАТЭК
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