СД "НОВАТЭКа" 9 февраля даст рекомендацию по дивидендам за 2023 год

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "НОВАТЭКа" на заседании 9 февраля рассмотрит итоги деятельности, подготовит рекомендации по распределению прибыли за 2023 год, в том числе по размеру дивидендов, сообщила компания.

Также в повестке заседания вопрос о созыве и повестке годового собрания акционеров и другие стандартные вопросы.

Кроме того, СД компании рассмотрит предложения, поступившие от акционеров, вопрос об участии компании в других организациях, об утверждении политики в области энергоэффективности и энергосбережения, об утверждении политики обеспечения преемственности членов совета директоров "НОВАТЭКа".