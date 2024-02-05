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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,6%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались в понедельник со смешанной динамики blue chips, попытки роста нивелировались негативными сигналами с внешних фондовых площадок и подешевевшей нефтью (цена Brent опустилась ниже $77 за баррель).

Индекс РТС превысил 1120 пунктов за счет укрепления рубля, лидерами роста выступили бумаги "Мечела" и Polymetal, просели котировки "Яндекса" на новостях о подробностях реструктуризации компании.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,01% и составил 3226,79 пункта (+0,01%), индекс РТС вырос на 0,6% до 1123,72 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

К 18:50 доллар подешевел на 61 копейку, до 90,44 рубля.

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