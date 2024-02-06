Россия в 2023 году сократила экспорт нефти на 3,3% - до 234 млн тонн

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт нефти из России в 2023 году составил 234,3 млн т, что на 3,3% меньше, чем годом ранее, говорится в презентации вице-премьера Александра Новака, представленной в Совете Федерации.

Добыча нефти и газоконденсата в прошлом году составила 530,6 млн т, что на 0,9% меньше, чем в 2022 году.

Ранее в слайдах Минэнерго сообщалось, что в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в 2023 году было поставлено 193 млн т нефти, таким образом, на АТР пришлось 82% экспорта российской нефти.

Как сообщил Новак, в 2021 году из 230 млн т экспортированной нефти 60% было поставлено в западном направлении, 40% - в восточном.

"Сейчас у нас осталось 15% в западном направлении, в восточном - 85%. И в принципе эта ситуация стабилизировалась, в прошлом году было чуть меньше, но сейчас стабилизировалась. Больше в текущих условиях в западном направлении поставить невозможно без изменения геополитической ситуации", - сказал вице-премьер.