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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Oil India рассматривает новые нефтегазовые проекты в РФ и проводит due diligence

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Oil India Limited рассматривает возможности вхождения в новые российские проекты, сообщил журналистам в кулуарах Indian Energy Week глава компании Ранджит Ратх.

"Мы не говорим "да" или "нет", потому что есть коммерческие решения. Мы оцениваем все возможности по всему миру, проводим due diligence и только после этого переходим на вторую стадию и говорим миру – да, смотрим на это позитивно. И мы сейчас в процессе due diligence", - сказал он.

Также Ратх отметил, что компания еще не нашла решения вопроса вывода дивидендов от ныне имеющихся добывающих активов в России.

"Мы получаем дивиденды, эти дивиденды находятся на наших банковских счетах в России. Нет проблемы. Вопрос в том, что мы хотим перевести деньги, находящиеся на счетах в Москве, в Индию. Но из-за неблагоприятной ситуации в мире есть санкции, из-за которых деньги не могут быть переведены в недружественные страны. Мы оцениваем различные варианты, как с принадлежащих нам счетов мы сможем перевести деньги на свои счета (в Индии - ИФ). Мы изучаем различные возможности, возможные пути, юридические последствия. Пока еще находимся в процессе", - пояснил он.

Oil India Limited через консорциумы владеет долями в проектах, реализуемых индийскими компаниями совместно с "Роснефтью" на территории РФ: в "Ванкорнефти" и "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".

Oil India РФ
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