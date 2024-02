Издатель The New York Times увеличил квартальную чистую прибыль

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - The New York Times Co. (NYT), издающая одноименную газету и ряд других СМИ, зафиксировала рост чистой прибыли и выручки в четвертом квартале, при этом скорректированная прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка - чуть хуже.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре выросла до $109,9 млн, или $0,66 в расчете на акцию, с $70,8 млн, или $0,43 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 70 центов на акцию, превысив прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне 61 цента на акцию.

Квартальная выручка NYT повысилась на 1,3%, до $676,2 млн, немного недотянув до прогноза в $680 млн.

Доходы от цифровой рекламы сократились на 3,7%, до $107,7 млн, тогда как доходы от продажи цифровых подписок повысились на 7,2%, до $288,7 млн.

Число подписчиков онлайн-изданий за минувший квартал выросло на 300 тыс. человек, до 9,7 млн, а средняя выручка в расчете на подписчика повысилась на 3,5%, до $9,24.

Руководство компании рекомендовало повысить квартальные дивиденды на 2 цента, до 13 центов на акцию. Выплаты состоятся 18 апреля, реестр акционеров закрывается 2 апреля.

За последние три месяца капитализация NYT сократилась на 10%, до $7,8 млрд.