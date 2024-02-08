Фондовый рынок США в среду вырос, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду в плюсе, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

Трейдеры оценивали корпоративные отчеты, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Новый член совета управляющих ФРС Адриана Куглер заявила в ходе выступления в Брукингском институте, что американскому ЦБ нужно будет снижать ставку, если инфляция в США продолжит ослабляться. Она не стала комментировать возможные сроки смягчения политики ФРС, подчеркнув, что это будет зависеть от темпов замедления инфляции.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин заявил в интервью Market Watch в среду, что считает хорошей идеей не спешить со снижением ставки, учитывая высокую неопределенность в экономике.

На вопрос о том, сколько раз Федрезерв может уменьшить ставку в этом году, Баркин не дал четкого ответа. "Я не фокусируюсь на том, каким будет путь движения ставки. Я фокусируюсь на экономике", - сказал он.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность сохранения американским ЦБ базовой процентной ставки на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых на мартовском заседании в 80,5%, отмечает Market Watch. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в мае, оцениваются рынком в 66,1%, по данным CME FedWatch.

Статданные, опубликованные в среду, показали увеличение дефицита баланса внешней торговли США в декабре на 0,5% относительно предыдущего месяца - до $62,2 млрд. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В ноябре, согласно пересмотренным данным, отрицательное сальдо торгового баланса составляло $61,9 млрд, а не $63,2 млрд, как было объявлено ранее, сообщило министерство торговли США.

Стоимость акций Ford Motor Co. подскочила на 6,1% по итогам торгов. Американский автопроизводитель завершил четвертый квартал 2023 года с чистым убытком, но скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания экспертов.

Бумаги сети ресторанов Chipotle Mexican Grill подорожали на 7,2% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности компании за минувший квартал.

Стоимость акций Snap Inc. рухнула на 34,6%. Выручка владельца приложения Snapchat в четвертом квартале оказалась слабее прогнозов рынка. Кроме того, Snap заявила, что ожидает отрицательную скорректированную EBITDA в первом квартале.

Стоимость акций Uber Technologies Inc. увеличилась на 0,3%. Uber нарастила чистую прибыль в четвертом квартале в 2,4 раза, выручку - на 15%. Результаты компании, а также ее прогнозы на текущий квартал оказались лучше ожиданий рынка.

ADR Alibaba Group Holding потеряли в цене 5,9%. Китайский интернет-гигант в третьем финансовом квартале резко сократил чистую прибыль и немного увеличил выручку, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже ожиданий аналитиков, а выручка совпала с прогнозами.

Совет директоров Alibaba одобрил увеличение программы выкупа акций на $25 млрд, до $35,3 млрд, эта программа будет действовать до марта 2027 года.

Акции New York Community Bancorp Inc. выросли на 6,7% после 22%-го обвала по итогам предыдущей сессии. Рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг регионального банка сразу на две ступени, до уровня спекулятивной категории "Ba2", оставив его на пересмотре с возможностью дальнейшего ухудшения.

Бумаги New York Community Bancorp подешевели на 60% с момента публикации банком 31 января неожиданно слабой квартальной отчетности и снижения им дивидендов. Тогда фининститут, ориентированный на кредитование проектов коммерческой недвижимости, сообщил о более высоких, чем ожидалось, потерях по кредитам.

В среду руководство банка попыталось успокоить инвесторов, заявив, что располагает достаточным объемом ликвидности.

Стоимость акций CVS Health Corp. поднялась на 3,1%. Компания, которой принадлежит сеть аптек и страховщик Aetna, зафиксировала 12%-е снижение чистой прибыли в четвертом квартале 2023 года и 12%-й рост выручки. Скорректированная прибыль и выручка компании превзошли прогнозы рынка. Однако CVS ухудшила прогноз прибыли без учета разовых факторов на 2024 год, отметив рост медицинских расходов.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду вырос на 156 пунктов (0,4%) и составил 38677,36 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 40,83 пункта (0,82%) - до 4995,06 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 147,65 пункта (0,95%) и составил 15756,64 пункта.