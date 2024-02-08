Ирак обсудит с "Газпромом" возможный контракт по нефтяному проекту Насирия

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Ирака решило пригласить "Газпром" в проект разработки нефтяного месторождения Насирия (Nasiriyah) на юге страны. Соответствующий вердикт совета министров опубликован в телеграм канале иракского премьер-министра.

Ирак планирует заключить с "Газпромом", как с единственным кандидатом, контракт на реализацию проекта комплексной разработки месторождения. Ответственность за подготовку соглашения возложена на министерство нефти Ирака.

"Газпром нефть" с 2010 года является оператором проекта Бадра в Ираке. Коммерческая отгрузка нефти с месторождения началась в августе 2014 года. Бадра находится в провинции Вассит на востоке Ирака. Геологические запасы оцениваются в 3 млрд баррелей нефти. Проект разработки рассчитан на 20 лет с возможным продлением на пять лет. Доля участия "Газпром нефти" - 30%, Kogas - 22,5%, Petronas - 15%, ТРАО - 7,5%. Доля правительства, которое представлено иракской Геологоразведочной компанией (Oil Exploration Company, OEC), - 25%. Основным акционером компании является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг.