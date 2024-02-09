"Полюс" погасил долларовые евробонды-2024, осуществив все выплаты в рублях

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Золотодобывающая компания "Полюс" погасила долларовые еврооблигации-2024 и выплатила последний купон по ним, осуществив платежи всем категориям держателей в рублях, следует из ее сообщения.

Срок погашения этого выпуска евробондов приходился на 29 января. Гарант по евробондам, АО "Полюс Красноярск", перечислил денежные средства для погашения и выплаты купона по евробондам-2024 российским держателям напрямую. Кроме того, компания перечислила в рублях средства, предназначенные для выплат иностранным держателям, "согласно полученным от trustee инструкциям", говорится в сообщении.

Владельцы евробондов, чьи права учитываются иностранными депозитариями, желающие получить прямые платежи по евробондам в рублях, должны направить в адрес доверительного управляющего по еврооблигациям форму заявления на такой платеж и список необходимых документов. Отсечка по владению для иностранных держателей - 26 января.

Российским держателям евробондов "Полюс" платит в рублях напрямую с 2022 года - как это предписано президентским указом. Иностранным инвесторам выплаты направлялись в долларах через основного платежного агента, но в мае прошлого года "Полюс" попал в санкционные списки США, что лишило его возможности использовать традиционную платежную инфраструктуру и осуществлять платежи в валюте выпуска. В конце декабря компания сообщила, что переходит на рублевые расчеты по евробондам с иностранными держателями в связи с наступлением "события альтернативной валюты платежа".

После погашения выпуска-2024 в обращении остается один выпуск евробондов "Полюса" - это еврооблигации с погашением в 2028 году на $700 млн. Российские компании и банки в соответствии с президентским указом об обязательном замещении евробондов должны до 1 июля 2024 года обменять их на локальные долговые бумаги, либо получить разрешение правительственной комиссии на исключение из этого правила. "Полюс" о своих планах относительно выпуска-2028 пока публично не сообщал.