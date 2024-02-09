СД "НОВАТЭКа" рекомендовал финальный дивиденд за 2023 г. в 44,09 руб. на акцию

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 78,59 рубля на акцию с учетом уже выплаченных за первое полугодие 34,5 рубля на акцию, сообщила компания.

Таким образом, финальный дивиденд за 2023 год составит 44,09 рубля на акцию.

Консенсус рынка по ожиданиям дивидендов - 50,2 рубля за акцию, но мнения широко варьировались - от 37 руб./а до 64 руб./а. Точнее всех оказался Газпромбанк, спрогнозировавший 44 рубля на акцию.

Реестр для получения дивидендов закрывается 26 марта.

Годовое собрание акционеров "НОВАТЭКа", где предполагается одобрить этот вопрос, назначено на 15 марта и состоится в заочном формате, реестр для участия закрывается 21 февраля.