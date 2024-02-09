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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Минфину пришлось скорректировать итоги аукциона ОФЗ из-за неисполнения заявок банком

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Минфин снизил оценку объема размещения ОФЗ-ПД 26207 на аукционе 7 февраля в связи с неисполнением банком "Синара" заявок на 200 млн рублей по номиналу.

К участнику аукциона, не исполнившему свои обязательства по удовлетворенным Минфином заявкам, будут применены меры ответственности, предусмотренные правилами клиринга "Национального клирингового центра", предупредило министерство.

В результате неисполнения заявок фактически размещенный по итогам аукциона объем выпуска оценивается в 7,845 млрд рублей по номинальной стоимости (изначально составлял 8,045 млрд рублей), выручка от размещения - 7,167 млрд рублей (было 7,362 млрд рублей).

Обновленная средневзвешенная цена фактически удовлетворенных на аукционе заявок составила 91,3307% (было 91,4791%), доходность по средневзвешенной цене - 12,01% годовых (11,94%).

Средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены неконкурентные заявки, не изменилась.

Банк "Синара" пока не ответил на запрос "Интерфакса".

Это не первый подобный прецедент. Так, например, в апреле 2021 года "Эйч-эс-би-си банк (РР)" не исполнил поданную на аукционе по размещению ОФЗ-ПД заявку на сумму 1,3 млрд рублей по номиналу.

Минфин ОФЗ Синара
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