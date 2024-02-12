"Дербентский завод игристых вин" сократил годовую чистую прибыль на 28%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "Дербентский завод игристых вин" (ДЗИВ) в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 384,057 млн рублей, что на 28% меньше, чем годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Выручка уменьшилась на 22,7%, до 1,908 млрд рублей.

Себестоимость продаж в прошлом году сократилась на 21%, до 1,602 млрд рублей, валовая прибыль и прибыль от продаж - на 30,7%, до 306,627 млн рублей. Прибыль до налогообложения составила 480,071 млн рублей (снижение на 28%).

Кредиторская задолженность ДЗИВ выросла с 982,279 млн рублей на конец 2022 года до 1,214 млрд рублей на конец 2023 года, дебиторская - сократилась с 1,242 млрд рублей до 447,455 млн рублей.

ОАО "Дербентский завод игристых вин" осуществляет весь цикл производства, начиная от переработки винограда и заканчивая выпуском готовой продукции. Как сообщается на сайте завода, предприятие выпускает продукцию, маркируя ее обозначением защищенного географического указания. Ассортимент продукции насчитывает 18 наименований, из них 10 - это игристые вина и восемь - тихие.