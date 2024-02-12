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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

РФ в 2023 году увеличила экспорт продукции АПК на 4,3% до $43,1 млрд

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2023 году экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $43,1 млрд, что на 4,3% больше, чем в 2022 году ($41,3 млрд), сообщается в материалах ФТС.

В то же время импорт продукции АПК снизился на 1,7% до $35,1 млрд с $35,8 млрд.

Основным экспортным продуктом российского АПК являются зерновые и зернобобовые культуры. В частности, за июль-декабрь 2023 года, по данным Российского зернового союза, их было экспортировано 37 млн 250 тыс. тонн – на 10,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Крупными экспортными статьями также являются масложировая продукция, рыба и рыбная продукция.

ФТС АПК
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