Консорциум инвесторов купит французскую музыкальную Believe

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Группа инвесторов договорилась о покупке 71,92% французской музыкальной компании Believe и намерена выкупить оставшиеся акции в рамках тендерного предложения с оценкой стоимости на уровне 1,523 млрд евро, говорится в пресс-релизе входящей в консорциум шведской инвестиционной компании EQT.

Консорциум также включает американскую инвесткомпанию TCV и сооснователя, главу Believe Дени Ладегайри.

Ожидается, что приобретение 71,92% Believe завершится во втором квартале, вскоре после чего будет подано тендерное предложение по цене 15 евро за акцию c оплатой денежными средствами.

Believe основана в 2005 году для поддержки артистов и лейблов на каждом этапе развития. На сегодняшний день компания обслуживает свыше 1,3 млн независимых артистов, предоставляя им маркетинговые, продюсерские, издательские, брендинговые и другие услуги более чем в 50 странах мира, и сотрудничает более чем со 150 стриминговыми платформами, включая Spotify, YouTube, Apple Music и Amazon.

На закрытие торгов в пятницу ее бумаги торговались по 12,4 евро, капитализация компании составляла около 1,15 млрд евро.