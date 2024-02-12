Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли в январе на 8,7%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Перевозки контейнеров по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, выросли в январе 2024 года на 8,7% к аналогичному месяцу прошлого года, до 621,1 тыс. груженых и порожних контейнеров (TEU), сообщила компания.

В том числе во внутрироссийском сообщении было отправлено 255 тыс. TEU (+16,7% к январю 2023 года).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 6,5% до 442,3 тыс. TEU. В них перевезено 6,5 млн тонн грузов (+7,9% к уровню января 2023 г.), в том числе: химикатов и соды – 68,1 тыс. TEU (- 0,5%); лесных грузов – 41,8 тыс. (-4,5%); химических и минеральных удобрений – 40,7 тыс. (рост в 1,9 раза); промышленных товаров – 33,6 тыс. (-8,9%); метизов – 33,5 тыс. (на уровне прошлого года); автомобилей и комплектующих – 31,6 тыс. (+23,1%); бумаги – 30,8 тыс. (-6,5%); машин, станков, двигателей – 28,7 тыс. (-17,5%); строительных грузов – 19,2 тыс. (рост в 1,5 раза); черных металлов – 17,7 тыс. (-18,8%); остальных и сборных грузов – 17 тыс. (+17%); зерна – 12,9 тыс. (рост в 1,9 раза); цветных металлов – 10,5 тыс. (+8,9%); нефти и нефтепродуктов – 7,5 тыс. (+3%); цветной руды и серного сырья – 2,9 тыс. (+19%); рыбы – 2,8 тыс. (-10,6%); мяса и масла животных – 1,8 тыс. (-0,5%); продуктов перемола – 2,5 тыс. (рост в 2,9 раза); картофеля, овощей, фруктов – 1,1 тыс. (-31,6%); остальных продовольственных товаров – 21,7 тыс. TEU (+1,7%).