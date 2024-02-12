Siemens начинает buyback на 6 млрд евро

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG в понедельник начинает пятилетнюю программу обратного выкупа акций на сумму до 6 млрд евро, говорится в сообщении компании.

Программа рассчитана на период до 31 января 2029 года включительно и предполагает покупку не более 80 млн бумаг.

О ней было объявлено в ноябре прошлого года.

Акции приобретаются исключительно для использования в пенсионных целях, реализации программ стимулирования сотрудников и исполнения других обязательств, в том числе связанных с конвертируемыми облигациями.

Котировки акций Siemens растут на 0,3% на торгах в понедельник.