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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Джон Кирби станет помощником Байдена и будет координировать информационную политику

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментирующий вопросы безопасности в Белом доме, будет назначен на новую должность, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Кирби станет помощником президента США и будет руководить командой, которая будет "координировать информационную политику между всеми ведомствами". В новой должности Кирби, таким образом, будет играть "более значительную роль", отмечает АР.

При этом он продолжит давать брифинги.

Джон Кирби ранее занимал должности пресс-секретарей Пентагона и Госдепартамента.

Госдепартамент Джон Кирби Пентагон США Белый дом
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