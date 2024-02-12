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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Фармацевтическая AbbVie понизила прогноз прибыли на I квартал

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая AbbVie ухудшила прогноз прибыли на первый квартал до $2,26-2,30 в расчете на акцию с ранее ожидавшихся $2,30-2,34.

Это обусловлено закрытием сделки по покупке разработчика противораковых препаратов ImmunoGen Inc. за $10,1 млрд.

По итогам всего 2024 года AbbVie по-прежнему планирует получить прибыль в диапазоне $11,05-11,25 на акцию. Этот прогноз учитывает как сделку с ImmunoGen, так и покупку разработчика препаратов для лечения неврологических и психиатрических заболеваний Cerevel Therapeutics Holdings Inc. за $8,7 млрд, которую планируется завершить в середине 2024 года.

За последние 12 месяцев капитализация AbbVie выросла на 13,2% (до $307 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 21,5%.

AbbVie ImmunoGen США
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