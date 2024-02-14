Сбербанк в конце января впервые подвергся длительной DDoS-атаке

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в конце января впервые подвергся длительной DDoS-атаке, были атакованы все сервисы экосистемы, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Мы с 24 по 28 января выдержали впервые очень длительную четырехсуточную DDoS-атаку. Она была с точки зрения инструментов весьма сложной - видоизменялась десятки раз в течение этих четырёх суток. Она не была очень мощной, были атакованы одновременно все 1100 сервисов Сбера", - сообщил Кузнецов на форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.

Он отметил, что с точки зрения нарушения уровня защиты Сбербанк на себе эту атаку не почувствовал.

Инструменты, с помощью которых хакеры пытаются нащупать уязвимости финансовых организаций, постоянно совершенствуются, поэтому институтам нужно объединяться в борьбе с ними, обмениваться информацией об атаках, подчеркнул зампред Сбербанка.

"В отношении DDoS-атак, мне кажется, что не настал еще тот период, чтобы мы могли считать, что мы перелистнули эту страницу. DDoS-атаки меняются, их стало действительно меньше по количеству, но изощренность этих атак, сложность этих атак точно меняется", - заявил Кузнецов.