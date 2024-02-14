Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Сбербанк в конце января впервые подвергся длительной DDoS-атаке

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в конце января впервые подвергся длительной DDoS-атаке, были атакованы все сервисы экосистемы, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Мы с 24 по 28 января выдержали впервые очень длительную четырехсуточную DDoS-атаку. Она была с точки зрения инструментов весьма сложной - видоизменялась десятки раз в течение этих четырёх суток. Она не была очень мощной, были атакованы одновременно все 1100 сервисов Сбера", - сообщил Кузнецов на форуме "Кибербезопасность в финансах" в Екатеринбурге.

Он отметил, что с точки зрения нарушения уровня защиты Сбербанк на себе эту атаку не почувствовал.

Инструменты, с помощью которых хакеры пытаются нащупать уязвимости финансовых организаций, постоянно совершенствуются, поэтому институтам нужно объединяться в борьбе с ними, обмениваться информацией об атаках, подчеркнул зампред Сбербанка.

"В отношении DDoS-атак, мне кажется, что не настал еще тот период, чтобы мы могли считать, что мы перелистнули эту страницу. DDoS-атаки меняются, их стало действительно меньше по количеству, но изощренность этих атак, сложность этих атак точно меняется", - заявил Кузнецов.

Сбербанк Сбер Станислав Кузнецов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,4-1,8% на данных об инфляции

Рынок акций РФ превысил 3250п по индексу МосБиржи

Причиной сбоя на "Мосбирже" названа аппаратная ошибка сервера

Торги на российском фондовом рынке возобновятся в 15:45

Торги на российском фондовом рынке возобновятся в 15:45

Торги на российском фондовом рынке еще не возобновились

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });