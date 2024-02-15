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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Международные резервы РФ с 2 по 9 февраля сократились на $6 млрд

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 9 февраля составили $580,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 2 февраля международные резервы равнялись $586,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Банк России
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