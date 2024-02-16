ЦБ РФ 15 февраля не проводил расчеты по операциям с юанем из-за праздников в КНР

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Банк России 15 февраля не проводил расчеты по операциям с валютой, следует из данных на сайте регулятора.

Это обычная ситуация для выходных дней в России и других странах, когда биржи не работают.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

В Китае 11-17 февраля празднуется Новый год (Праздник весны).

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 73,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 3,7 млрд рублей.

Таким образом, ЦБ с 7 февраля по 6 марта 2024 года будет продавать валюту на 8,1 млрд рублей (с 15 по 31 января объем продаж составлял 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля - 15,9 млрд рублей).