Путин выразил надежду, что высокая ключевая ставка ЦБ - это временная мера

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что высокая ключевая ставка Центробанка является временной мерой.

"В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка... надеюсь, что это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей, тех, которые мы перед собой ставим, имею в виду правительство и Центральный банк, но пока нужны точечные, особые механизмы поддержки промышленности", - сказал он на совещании по вопросу поддержки инвестиционных проектов в отечественной промышленности.

Ранее в пятницу стало известно, что Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.