Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Путин выразил надежду, что высокая ключевая ставка ЦБ - это временная мера

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что высокая ключевая ставка Центробанка является временной мерой.

"В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка... надеюсь, что это временная мера по борьбе с инфляцией, и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей, тех, которые мы перед собой ставим, имею в виду правительство и Центральный банк, но пока нужны точечные, особые механизмы поддержки промышленности", - сказал он на совещании по вопросу поддержки инвестиционных проектов в отечественной промышленности.

Ранее в пятницу стало известно, что Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Владимир Путин ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ЦБ не видят значимого влияния всплесков расходов бюджета на инфляцию

В Банке России назвали обычным явлением волатильность на рынке юаня

В Банке России назвали обычным явлением волатильность на рынке юаня

ЦБ РФ по-прежнему не видит причин продлять обязательную продажу валютной выручки

Набиуллина допустила, что пик годовой инфляции придется на весну

Набиуллина допустила, что пик годовой инфляции придется на весну

Глава Банка Франции заявил, что ЕЦБ не следует тянуть со снижением ставок

Глава Банка Франции заявил, что ЕЦБ не следует тянуть со снижением ставок

Банк России сохранил ставку, не дал прямого сигнала, но предостерег от "эйфории"

Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2024 год до 13,5-15,5%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });