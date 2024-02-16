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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Инвесткомпании General Atlantic и Stone Point выкупят HireRight

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Инвестиционные компании General Atlantic и Stone Point Capital покупают американскую HireRight Holdings Corp., специализирующуюся на проверке персонала при найме на работу.

Как говорится в пресс-релизе HireRight, General Atlantic и Stone Point, уже владеющие 75% ее акций, выкупят оставшиеся бумаги по цене $14,35 за акцию, что соответствует капитализации компании в $1,65 млрд.

Цена сделки включает 47%-ю премию к рыночной стоимости HireRight на 17 ноября - последний день до появления информации о планах покупки компании инвесторами.

Специальный комитет, в который вошли исключительно независимые директора HireRight, пришел к выводу, что сделка соответствует интересам акционеров, не аффилированных с General Atlantic и Stone Point.

Члены специального комитета единогласно рекомендовали совету директоров одобрить сделку.

Акции HireRight прибавляют в цене почти 10% на предварительных торгах в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 13,5%.

General Atlantic HireRight Stone Point США
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