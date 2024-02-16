Рубль отыграл потери первой половины торгов и слегка поднялся в основных парах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань развернулись вниз и немного подешевели на Московской бирже по итогам пятницы; рубль к вечеру перешел к повышению и чуть укрепился к бивалютной корзине после заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 92,22 руб. в 19:00, что на 2,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,17 руб., подешевев на 13 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,4 копейки, до 95,35 руб. Курс китайского юаня снизился на 8,7 копейки - до 12,65 руб.

Прогнозы Банка России

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери первой половины торгов и перешел к небольшому повышению вечером в пятницу на закрытии позиций перед выходными днями и на фоне решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16%, как и ожидалось. ЦБ РФ оставил без изменений прогноз по инфляции на текущий год на уровне 4-4,5% и повысил прогноз по средней ставке на 2024 год до 13,5-15,5%.

"Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров. ЦБ отмечает, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

В среднем за декабрь-январь текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Аналогичный показатель базовой инфляции уменьшился до 7% в пересчете на год (по сравнению с 10,2% в осенние месяцы). Это во многом отражает постепенно нарастающие эффекты от ужесточения денежно-кредитной политики. Показатель годовой инфляции пока сохраняется вблизи уровней декабря 2023 года за счет эффекта базы и, по оценке на 12 февраля, составил 7,4%, отмечает ЦБ.

По оценкам регулятора, инфляционные ожидания населения уменьшились с начала текущего года, приблизившись к уровням третьего квартала 2023 года. Снизились и ценовые ожидания предприятий. Однако инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен, говорится в сообщении ЦБ.

Банк России повысил прогноз по траектории ключевой ставки на 2024 и 2025 годы. Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 13,5-15,5% (октябрьский прогноз - 12,5-14,5%), в 2025 году - 8-10% (ранее - 7-9%). С 19 февраля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 13,2-15,5%.

ЦБ сохранил прогноз по средней ставке на 2026 год на уровне 6-7% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

Совет директоров ЦБ сейчас исходит из того, что момент начала снижения ключевой ставки будет несколько позже, чем предполагалось в октябре, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции, комментируя вопрос о повышении прогноза по среднегодовой ключевой ставке.

"Повышение прогноза ключевой ставки на этот год и на следующий отражает то, что совет директоров по итогам обсуждения и остальные участники подготовки решения, наверное, сейчас видят момент начала снижения ставки несколько позже, чем они это видели по состоянию на октябрьское заседание. Поскольку снижение начинается позже, то в среднем по этому году мы будем иметь более высокую ключевую ставку, и поскольку в следующий год мы, наверное, войдем с несколько более высоким уровнем ключевой ставки, то и средняя ставка за следующий год будет выше, и это связано с тем, что необходимо дополнительно оценить устойчивость и скорость снижения инфляционного давления", - сказал он.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции также констатировала наличие пространства для снижения ключевой ставки, отметив при этом, что большинство участников обсуждения ожидают первое снижение во втором полугодии 2024 года.

Банк России, повысив ключевую ставку в декабре на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16%, сохранил в заявлении по итогам совета директоров нейтральный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики. В пресс-релизе также осталась фраза о необходимости поддержания жесткой политики для возвращения инфляции к таргету.

27 октября ЦБ повысил ставку сразу на 200 б.п. - до 15%. 15 сентября Банк России повысил ставку на 100 б.п. - до 13%, с 15 августа - сразу на 350 б.п. - до 12% годовых. До этого, в июле, ставка была повышена на 100 б.п. - до 8,5% годовых. Июльское повышение стало первым после шести подряд решений о неизменности ставки (она с сентября 2022 года находилась на уровне 7,5%).

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 марта 2024 года.

ЦБ РФ по-прежнему не видит весомых оснований для продления требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, отмечает его менее значимое влияние на стабилизацию обменного курса по сравнению с другими мерами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Банк России не видит таких весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. На наш взгляд, важность этой меры, меры по обязательной продаже валютной выручки, для того, чтобы стабилизировать обменный курс, значимо уступает другим мерам, другим эффектам", - сказала Набиуллина.

"Основные эффекты были от повышения ключевой ставки, от ужесточения денежно-кредитной политики, которые, напомню, были предприняты нами в достаточно короткие сроки - рост ключевой ставки в два раза. Именно повышение ключевой ставки повысило привлекательность сбережений в рублях, а не в валюте. И сдержало также и раскручивание спирали роста на импорт", - добавила она.

"И также на курс в четвертом квартале, когда происходило укрепление, стабилизация, влиял торговый баланс и рост выручки российских экспортеров. У нас в августе-сентябре был рост цен на товары нашего экспорта, и с учетом лагов, транспортировки, по платежам эта валютная выручка поступала на рынок во второй половине осени. И мы, конечно, анализируем эти данные, но, на наш взгляд, это фундаментальные факторы, которые оказывают влияние на стабилизацию курса", - сказала глава ЦБ.

Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" президент РФ Владимир Путин подписал в середине октября 2023 года. В перечень вошли 43 группы компаний, "относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства".

ЦБ не видит проблемы с дефицитом юаневой ликвидности у банков, для ослабления волатильности на рынке работают такие инструменты, как валютные свопы. "Никакого дефицита юаней нет, на наш взгляд", - кроме того, заявила глава ЦБ РФ.

Она отметила, что на юаневом рынке бывают периоды волатильности, вызванные спросом на юаневую ликвидность, как это было в преддверии нового года в Китае. "Такая волатильность была и раньше по долларам и по евро. Для этого у нас есть инструменты - валютные свопы, и есть по юаням такой инструмент, он вполне работает, поэтому здесь проблем не видим", - напомнила Набиуллина.

Мнение экспертов

"Курс доллара на Московской бирже сегодня прикоснулся к отметке в 93 рубля, после чего скорректировался до 92,4 рубля. При этом рост доллара имел планомерный характер с начала торгов и до 16:45 МСК, опровергая гипотезу о влиянии на курс решения ЦБ по ключевой ставке. Вероятно, участники рынка могли предпочесть уйти на выходные с валютной позицией для хеджирования рисков всплеска геополитического напряжения", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль предпринял несколько попыток скорректировать вчерашние потери, однако в начале основной сессии вернулся к активному ослаблению. Доллар установил недельный максимум на уровне 93 руб., евро впервые с начала января приближался к 100 руб. После кратковременного усиления восходящей динамики ключевые валюты в паре с рублем откатились от достигнутых вершин. Пока это движение не выходит за рамки умеренной коррекции волны ослабления рубля, стартовавшей на этой неделе. Ключевая ставка ожидаемо была оставлена Банком России без изменения, а оценка инфляционных угроз смягчена. Тем не менее ЦБ в целом дал понять, что жесткая монетарная политика останется длительный период для снижения инфляции к цели в 4%. Это на более долгосрочном горизонте продолжит сдерживать рубль от слишком быстрого ослабления в случае сохранения ключевых неблагоприятных факторов, определяющих спрос на иностранную валюту и ее предложение", - отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций".

Нефть

Цены на нефть эталонных марок движутся разнонаправленно вечером в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени понизилась на 0,01%, до $82,85 за баррель. Фьючерсы на WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,14%, до $78,13 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,5%, WTI - на 1,8% из-за рисков перебоев поставок нефти из ближневосточного региона. Днем ранее цены упали примерно на столько же на данных о росте запасов нефти в США более чем на 12 млн баррелей.

В понедельник американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

Итоги дня

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 72,55 копейки, до 92,5492 руб., и увеличил курс евро на 94,24 копейки, до 99,3523 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 82,32 копейки по отношению к четвергу и составил 92,6575 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 64,42 копейки и составил 92,5699 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 266,201 млн, из которых $599,396 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 481,949 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 95,81 копейки, до 99,3677 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" повысился на 80,96 копейки, до 99,3659 руб. Объем торгов евро составил EUR775,94 млн, из которых EUR211,235 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR564,705 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 15 февраля опустилась на 4 базисных пункта - до 15,75% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу на 1 базисный пункт - до 15,97% годовых, на три месяца - поднялась относительно четверга на 1 базисный пункт, до 15,69% годовых, на шесть месяцев - прибавила 2 базисных пункта и составила 14,59% годовых.