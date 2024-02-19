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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Фондовые индексы США снизились на сигналах устойчивости инфляции

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились в пятницу после публикации статданных, показавших устойчивость инфляции в США, а также спад активности на рынке жилья.

Число новостроек в США в январе сократилось на 14,8% относительно предыдущего месяца, до 1,331 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Падение стало максимальным с апреля 2020 года, а количество новостроек - минимальным с августа 2023 года, отмечает Market Watch.

Цены производителей в Штатах в январе увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 0,9% в годовом выражении, сообщило министерство труда страны. Подъем цен в помесячном выражении стал самым существенным за 5 месяцев. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения показателей на 0,1% и 0,6% соответственно.

В декабре цены производителей снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца и выросли на 1% к декабрю 2022 года.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в январе увеличились на 0,5% в помесячном и на 2% в годовом выражении. В декабре первый показатель уменьшился на 0,1%, второй - вырос на 1,8%.

Сигналы устойчивости инфляционного давления в США вынуждают трейдеров пересматривать прогнозы относительно сроков смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в пятницу, что американскому ЦБ не следует торопиться со снижением базовой процентной ставки, поскольку факторы, способствовавшие ослаблению инфляции, могут сойти на нет. "Нам необходимо сопротивляться искушению действовать быстро, когда нужно проявить терпение и быть готовыми гибко реагировать на изменения в экономике", - сказала она в ходе выступления на мероприятии в Вашингтоне.

По словам Дейли, которую цитирует Market Watch, ожидания трех снижений ставки Федрезервом в этом году являются "разумным базовым сценарием".

Акции Applied Materials подорожали на 6,4% по итогам торгов в пятницу. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов увеличил чистую прибыль в первом квартале 2024 финансового года на 18%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги производителя стримингового оборудования Roku Inc. упали почти на 24%, несмотря на то, что компания сократила втрое чистый убыток в четвертом квартале.

Стоимость акций Coinbase Global Inc. подскочила на 8,8% благодаря сильной квартальной отчетности оператора крупнейшей в США криптовалютной биржи.

Цена бумаг Nike Inc. опустилась на 2,4%. Газета The Wall Street Journal сообщила, что производитель спортивных товаров увольняет более 1,6 тыс. человек, то есть 2% штата. Компания подтвердила планы сокращения рабочих мест в ответ на запрос Market Watch.

Акции владельца сети кинотеатров Cinemark Holdings Inc. подешевели на 0,1%. Компания зафиксировала в четвертом квартале чистый убыток в размере $0,15 на акцию, тогда как опрошенные FactSet эксперты ожидали убыток в $0,07 на акцию. Квартальная выручка Cinemark увеличилась на 6,5%, до $638,9 млн, превысив консенсус-прогноз рынка в $620 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в пятницу опустился на 145,13 пункта (0,37%) и составил 38627,99 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 24,16 пункта (0,48%) - до 5005,57 пункта.

Nasdaq Composite упал на 130,52 пункта (0,82%) и составил 15775,65 пункта.

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