Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник подрос по большинству blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и высокой нефти (Brent торгуется в районе $83 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%, лидируют в росте акции "АЛРОСА".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3249,42 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1109,94 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 0,9%.

Доллар стоит 92,25 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "НЛМК" (+0,8%), ВТБ (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "РусГидро" (+0,3%), "Мечела" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги ОК "Русал" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" выросли акции Совкомбанка (+3,5%, до 18,1 рубля) на ожиданиях покупки ХКФ банка. Акционеры Совкомбанка планируют обсудить вопрос увеличения уставного капитала для оплаты первой части сделки по покупке ХКФ банка (сейчас работает под брендом Хоум банк) 29 февраля.

Подешевели акции "МТС" (-0,7%), Polymetal (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Газпрома" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, индекс МосБиржи остается в рамках бокового канала и находится у верхней его границы. Продолжающиеся с июня активные продажи нерезидентами могут привести к новой коррекционной волне. При закрытии индекса в "красной зоне" в понедельник может последовать снижение до уровня 3200 пунктов. Пробой же верхней границы бокового диапазона возможен только при активном росте котировок акций Сбербанка и "ЛУКОЙЛа", имеющих значительный вес в индексах.

Сбербанк планирует раскрыть финансовые результаты по МСФО за 2023 год 29 февраля. Тогда же менеджмент группы может дать более подробные ориентиры по дивидендам, напомнил эксперт.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на текущей короткой торговой неделе не исключен осторожный настрой инвесторов, учитывая отсутствие "мягких" сигналов от Банка России и близость сопротивления в области максимумов прошлого года (3290 пунктов по индексу МосБиржи). На глобальных площадках в понедельник может наблюдаться пониженная активность ввиду того, что фондовые биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

В понедельник результаты за 2023 год публикует "Юнипро", во вторник ожидается публикация результатов ВТБ за 2023 год, а акционеры компании "Мать и Дитя" (MDMG) проголосуют по вопросу редомициляции с Кипра в Калининградский САР. В четверг начнутся торги акциями КЛВЗ "Кристалл".

В США в пятницу индексы акций снизились на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq после публикации статданных, показавших устойчивость инфляции в США, а также спад активности на рынке жилья.

По данным Минторга США, число новостроек в январе сократилось на 14,8% относительно предыдущего месяца, до 1,331 млн в пересчете на годовые темпы. Падение стало максимальным с апреля 2020 года, а количество новостроек - минимальным с августа 2023 года, отмечает Market Watch.

По данным Минтруда США, цены производителей в Штатах в январе увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 0,9% в годовом выражении, при этом подъем цен в помесячном выражении стал самым существенным за 5 месяцев. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения показателей на 0,1% и 0,6% соответственно.

В декабре цены производителей снизились на 0,1% относительно предыдущего месяца и выросли на 1% к декабрю 2022 года.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в январе увеличились на 0,5% в помесячном и на 2% в годовом выражении. В декабре первый показатель уменьшился на 0,1%, второй - вырос на 1,8%.

Сигналы устойчивости инфляционного давления в США вынуждают трейдеров пересматривать прогнозы относительно сроков смягчения политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в пятницу, что американскому ЦБ не следует торопиться со снижением базовой процентной ставки, поскольку факторы, способствовавшие ослаблению инфляции, могут сойти на нет. По словам Дейли, которую цитирует Market Watch, ожидания трех снижений ставки Федрезервом в этом году являются "разумным базовым сценарием".

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел всего на 0,04%, австралийский ASX Australia вырос на 0,1%, южнокорейский Kospi поднялся на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

Китайский рынок, открывшийся после длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю, растет на фоне сигналов восстановления потребительских расходов в стране.

Как сообщило центральное китайское телевидение со ссылкой на данные министерства культуры и туризма КНР, туристическая активность, а также частное потребление в стране в период праздников превзошли показатели доковидных лет. В общей сложности жители страны совершили 474 млн поездок за период праздников (10-17 февраля), что на 19% больше, чем за сопоставимый период 2019 года. Общие расходы на туризм за этот период были на 8% выше, чем в 2019 году, достигнув 633 млрд юаней ($88 млрд).

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в воскресенье влил в финансовую систему 500 млрд юаней в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

С учетом того, что в феврале истекает срок погашения кредитов на 499 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 1 млрд юаней - это минимум с конца августа, отмечает Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вниз после роста на минувшей неделе, игроки продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса на нефть.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $82,78 за баррель (-0,8% и +0,7% в пятницу), апрельская цена WTI - $78,67 за баррель (-0,6% и +1,1% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 3,1%.

Как сообщалось, израильские военные в ночь на пятницу нанесли удар по военному объекту шиитского ливанского движения "Хезболла" на юге Ливана. В воскресенье стало известно о новых авиаударах армии обороны Израиля по позициям "Хезболлы" в Ливане.

Сдерживающим фактором для нефтяного рынка стало укрепление доллара на фоне роста ожиданий, что Федеральная резервная система не будет спешить со снижением базовой процентной ставки.