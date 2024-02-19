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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:58

Wabtec стала собственником локомотивосборочного завода в Казахстане, выкупив долю у ТМХ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Американская Wabtec приобрела 50% акций локомотивосборочного завода АО "Локомотив курастыру зауыты" (ЛКЗ) за $81 млн, став единственным владельцем предприятия, говорится в финансовой отчетности компании.

"Приобрели оставшиеся 50% акций нашего совместного предприятия ЛКЗ в Казахстане в конце IV квартала 2023 года. Цена покупки составила $81 млн (...)", - говорится в материалах.

Ранее ЛКЗ на паритетных началах принадлежал Wabtec и "Трансмашхолдингу".

АО "Локомотив курастыру зауыты" производит локомотивы серии Evolution, которые эксплуатируются на железных дорогах Киргизии, Таджикистана, Украины, Туркмении и Азербайджана.

"Трансмашхолдинг" - крупнейший в РФ производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве, международные подразделения находятся в Египте, Белоруссии и Казахстане. В структуру холдинга входят 12 производственных и сборочных площадок в России и других странах мира, а география работы охватывает 30 государств.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в США в сентябре 2023 года обсудил в Нью-Йорке с главой компании Wabtec Рафаэлем Сантаной перспективы сотрудничества в рамках реконструкции железнодорожной отрасли республики. Отмечалось, что Wabtec инвестирует $1 млрд в транспортно-логистическую отрасль Казахстана.

Wabtec (Westinghouse Air Brake Technologies Corporation) работает в сфере транспорта и логистики.

Wabtec Локомотив курастыру зауыты ЛКЗ Трансмашхолдинг
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