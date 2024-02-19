"Башнефть" в 2023 году восполнила запасы нефти и газа на 135%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - АНК "Башнефть" (входит в структуру "Роснефти") в 2023 году прирастила запасы углеводородов на 24,4 млн тонн нефтяного эквивалента, коэффициент восполнения добычи запасами составил 135%, сообщила НК.

По результатам бурения поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважин геологи "Башнефти" в прошлом году открыли 32 новые залежи нефти на разрабатываемых месторождениях, расположенных преимущественно в республике Башкортостан, а также в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

За последние пять лет специалисты "Башнефти" открыли семь нефтяных месторождений и 298 новых залежей нефти на разрабатываемых месторождениях, большинство из которых находятся на территории Башкирии.

Всего за период с 2019 по 2023 годы "Башнефть" прирастила запасы нефти и газа промышленной категории в объёме более 170 млн тонн нефтяного эквивалента.

"Башнефть" также ведет разработку месторождений на территории Ненецкого автономного округа, Оренбургской области, республики Татарстан и Пермского края.