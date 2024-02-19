Экспорт угля из РФ по сети РЖД снизился в январе на 7,7%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт угля из РФ по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) снизился в январе 2024 года на 7,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 15,2 млн тонн.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с деятельностью компании, более 7 млн тонн угля было экспортировано в Китай, 2,2 млн тонн – в Индию, 2,9 млн тонн – в ОАЭ, 1,8 млн тонн – в Турцию.

Япония и Южная Корея в совокупности приобрели 0,8 млн тонн угля.

Основной объем экспорта в январе шел через порты – 13,7 млн тонн (-11,6% к январю 2023 г.), в то время как через погранпереходы было перевезено 1,5 млн тонн угля (рост в 1,5 раза).